При крушении парома в Мьянме погибли 14 человек

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Паром, на котором находились более 200 человек, потерпел крушение в центральной части Мьянмы, 14 человек погибли, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел на реке Чиндуин, паром направлялся из города Хомалин в Моунъюа. С момента крушения удалось спасти 154 человека. У властей есть опасения, что число жертв может достигнуть сотни. "К настоящему моменту мы извлекли из реки тела 14 человек, но нам нужно их опознать", — заявил представитель местного управления по оказанию помощи населению Са Уилли Фриент.

По его словам, на борту находились в основном студенты, школьные учителя и врачи, всего - до 250 человек.

Как сообщает в понедельник интернет-версия газеты Eleven Myanmar, погибли более 10 человек, 100 пропали без вести. По ее данным, на речном судне, рассчитанном на 150 – 170 пассажиров, находились от 250 до 300 человек. Судно натолкнулось на подводное препятствие, перевернулось и затонуло, сообщает газета.