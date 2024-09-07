При крушении одномоторного самолета в Индиане погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате крушения одномоторного самолета недалеко от города Андерсон, штат Индиана.

Четыре человека погибли в результате крушения одномоторного самолета недалеко от города Андерсон, штат Индиана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Newsweek.

В местном управлении шерифа отметили, что воздушное судно вылетело в пятницу около 06:45 (15:45 по бакинскому времени) из аэропорта города Форт-Додж, штат Айова, и должно было приземлиться в аэропорту Андерсона около 10:00 (19:00 бакинское время). Позже стало известно, что самолет упал в кукурузном поле.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) подтвердила, что на его борту находились четыре человека, никто не выжил.

Причины произошедшего выясняются.