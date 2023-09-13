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При крушении лодки в Нигерии погибли 11 человек, еще 10 пропали без вести

При крушении лодки в Нигерии погибли 11 человек, еще 10 пропали без вести В результате крушения лодки в озере в нигерийском штате Адамава на северо-востоке страны погибли 11 человек, еще 10 считаются пропавшими без вести.
Другие страны
13 сентября 2023 г. 03:41
При крушении лодки в Нигерии погибли 11 человек, еще 10 пропали без вести

В результате крушения лодки в озере в нигерийском штате Адамава на северо-востоке страны погибли 11 человек, еще 10 считаются пропавшими без вести.

Об этом Report сообщает со ссылкой на зарубежные СМИ.

Генсек Госагентства по чрезвычайным ситуациям Нигерии Мохаммад Амин Сулейман сообщил, что лодка с пассажирами затонула недалеко от села Гурин из-за плохих погодных условий.

По его словам, в районе крушения продолжаются спасательные работы. Чиновник также призвал граждан быть более осторожными в сезон дождей.

Отметим, что в результате инцидентов с крушением лодок 9 и 11 сентября в стране погибли не менее 40 человек.

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Версия на азербайджанском языке Nigeriyada sərnişin qayığı batıb, 11 nəfər ölüb, 10 nəfər itkin düşüb

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