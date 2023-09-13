При крушении лодки в Нигерии погибли 11 человек, еще 10 пропали без вести

В результате крушения лодки в озере в нигерийском штате Адамава на северо-востоке страны погибли 11 человек, еще 10 считаются пропавшими без вести.
Об этом
Генсек Госагентства по чрезвычайным ситуациям Нигерии Мохаммад Амин Сулейман сообщил, что лодка с пассажирами затонула недалеко от села Гурин из-за плохих погодных условий.
По его словам, в районе крушения продолжаются спасательные работы. Чиновник также призвал граждан быть более осторожными в сезон дождей.
Отметим, что в результате инцидентов с крушением лодок 9 и 11 сентября в стране погибли не менее 40 человек.