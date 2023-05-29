При крушении лодки на озере Маджоре в Италии трое погибли, один пропал без вести

Как минимум три человека погибли, один пропал без вести в результате крушения прогулочной лодки на озере Маджоре на севере Италии.

Как минимум три человека погибли, один пропал без вести в результате крушения прогулочной лодки на озере Маджоре на севере Италии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник агентство ANSA.

По данным газеты La Repubblica, один из погибших - мужчина в возрасте около 50 лет. Инцидент произошел из-за начавшейся грозы с сильными порывами ветра. Лодка, на борту которой находились 23 человека, перевернулась. Согласно предварительной информации, ее арендовала группа иностранных туристов.

Из 19 спасенных человек никто не получил серьезных травм, указывают СМИ