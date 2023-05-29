О нас

При крушении лодки на озере Маджоре в Италии трое погибли, один пропал без вести

При крушении лодки на озере Маджоре в Италии трое погибли, один пропал без вести Как минимум три человека погибли, один пропал без вести в результате крушения прогулочной лодки на озере Маджоре на севере Италии.
Другие страны
29 мая 2023 г. 10:16
При крушении лодки на озере Маджоре в Италии трое погибли, один пропал без вести

Как минимум три человека погибли, один пропал без вести в результате крушения прогулочной лодки на озере Маджоре на севере Италии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник агентство ANSA.

По данным газеты La Repubblica, один из погибших - мужчина в возрасте около 50 лет. Инцидент произошел из-за начавшейся грозы с сильными порывами ветра. Лодка, на борту которой находились 23 человека, перевернулась. Согласно предварительной информации, ее арендовала группа иностранных туристов.

Из 19 спасенных человек никто не получил серьезных травм, указывают СМИ

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Tourist boat sinks on Lake Maggiore, with three dead and one missing
Версия на азербайджанском языке İtaliyanın Macciore gölündə qayıq batıb, 3 nəfər ölüb, 1 nəfər itkin düşüb

Самое читаемое

Президент: Вопрос обеспечения инвестиций в возобновляемые источники энергии стоит на повестке дня и Азербайджана, и Литвы
Президент: Вопрос обеспечения инвестиций в возобновляемые источники энергии стоит на повестке дня и Азербайджана, и Литвы
22 мая 2023 г. 18:11
Госдеп: США продолжат давить на РФ, чтобы освободить своих граждан
Госдеп: США продолжат давить на РФ, чтобы освободить своих граждан
23 мая 2023 г. 08:59
Глава МВФ: Мировая экономика не столкнется с масштабной дедолларизацией
Глава МВФ: Мировая экономика не столкнется с масштабной дедолларизацией
24 мая 2023 г. 16:29
Инам Керимов: В нашей стране обеспечена свобода медиа
Инам Керимов: В нашей стране обеспечена свобода медиа
25 мая 2023 г. 10:47
Президент Ильхам Алиев принял участие в рабочем завтраке в честь глав государств и правительств в Москве
Президент Ильхам Алиев принял участие в рабочем завтраке в честь глав государств и правительств в Москве
25 мая 2023 г. 20:09
Оппозиция в Турции использует ИИ при подсчете голосов на выборах президента
Оппозиция в Турции использует ИИ при подсчете голосов на выборах президента
26 мая 2023 г. 09:32
Опрос: Эрдоган победит во II туре президентских выборов с 53,7% голосов
Опрос: Эрдоган победит во II туре президентских выборов с 53,7% голосов
26 мая 2023 г. 12:14
Афган Исаев: ЮГК работает над концепцией зеленых трубопроводов
Афган Исаев: ЮГК работает над концепцией "зеленых трубопроводов"
26 мая 2023 г. 15:26
Папа римский отменил пятничные аудиенции из-за высокой температуры
Папа римский отменил пятничные аудиенции из-за высокой температуры
26 мая 2023 г. 17:39
В Кюрдамире супруги пострадали в ДТП
В Кюрдамире супруги пострадали в ДТП
27 мая 2023 г. 00:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi