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При крушении легкомоторного самолета в Северной Каролине погибли пять человек

При крушении легкомоторного самолета в Северной Каролине погибли пять человек В результате крушения легкомоторного самолета в американском штате Северная Каролина погибли пять человек, включая одного ребенка.
Другие страны
30 сентября 2024 г. 04:22
При крушении легкомоторного самолета в Северной Каролине погибли пять человек

В результате крушения легкомоторного самолета в американском штате Северная Каролина погибли пять человек, включая одного ребенка.

Как передает Report, об этом сообщило местное подразделение телеканала ABC.

Согласно информации, самолет рухнул в лесу около Национального мемориала братьев Райт аэропорта Ферст Флайт в городе Килл-Девил-Хилс, округ Дэр. По словам очевидцев, пилот пытался приземлиться в воздушной гавани, но аппарат упал в лесополосу.

После столкновения с поверхностью самолет загорелся, к месту происшествия были привлечены пожарные бригады, которые ликвидировали возгорание.

Власти ведут расследование инцидента, мемориал на данный момент закрыт для посетителей.

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