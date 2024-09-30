При крушении легкомоторного самолета в Северной Каролине погибли пять человек

В результате крушения легкомоторного самолета в американском штате Северная Каролина погибли пять человек, включая одного ребенка.

В результате крушения легкомоторного самолета в американском штате Северная Каролина погибли пять человек, включая одного ребенка.

Как передает Report , об этом сообщило местное подразделение телеканала ABC.

Согласно информации, самолет рухнул в лесу около Национального мемориала братьев Райт аэропорта Ферст Флайт в городе Килл-Девил-Хилс, округ Дэр. По словам очевидцев, пилот пытался приземлиться в воздушной гавани, но аппарат упал в лесополосу.

После столкновения с поверхностью самолет загорелся, к месту происшествия были привлечены пожарные бригады, которые ликвидировали возгорание.

Власти ведут расследование инцидента, мемориал на данный момент закрыт для посетителей.