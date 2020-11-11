При крушении двух вертолетов в Афганистане погибли десять человек

Десять человек погибли в результате падения двух вертолетов афганской армии в восточной провинции Афганистана Нангархар

Десять человек погибли в результате падения двух вертолетов афганской армии в восточной провинции Афганистана Нангархар, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным местных властей, вертолеты Афганской национальной армии рухнули в уезде Хeсарак, потерпев крушение при посадке минувшей ночью.

Минобороны Афганистана заявило о крушении одного вертолета вооруженных сил примерно в полночь по местному времени. Как отметили в ведомстве, он упал на взлете "из-за технических проблем".

"К сожалению, в результате этого происшествия один член экипажа и один служащий Национальной полиции Афганистана погибли, двое других получили ранения", - говорится в заявлении министерства.