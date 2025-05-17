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При крупном пожаре на заводе в Южной Корее пострадал один человек

При крупном пожаре на заводе в Южной Корее пострадал один человек Крупный пожар произошел на заводе компании Kumho Tire Co., являющейся вторым по величине производителем шин в Южной Корее.
Другие страны
17 мая 2025 г. 10:33
При крупном пожаре на заводе в Южной Корее пострадал один человек

Крупный пожар произошел на заводе компании Kumho Tire Co., являющейся вторым по величине производителем шин в Южной Корее.

Как передает Report, об этом пишет местное агентство Yonhap.

Возгорание возникло на территории предприятия около 7:11 по местному времени. Далее пламя быстро распространилось по производственным зданиям. Затем огонь охватил 70% территории завода, примерно равной по площади пяти футбольным полям.

"Национальное пожарное агентство Южной Кореи издало приказ о мобилизации огнеборцев по всей стране, разрешив привлекать к тушению возгорания персонал и технику из соседних регионов", - говорится в материале.

В пресс-службе компании сообщили, что в связи с пожаром производство на заводе было остановлено. В компании уточнили, что с территории предприятия были эвакуированы около 400 сотрудников. При этом один человек получил травмы и был госпитализирован, но его жизни ничего не угрожает.

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