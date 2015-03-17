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    ​При катастрофе вертолета погибли двое военнослужащих Миссии ООН

    Вертолет рухнул в момент приземления

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Двое военнослужащих Многодисциплинарной интегрированной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) погибли во вторник близ города Гао (север страны) в результате катастрофы вертолета.

    Как передает Report, об этом сообщили источники в авиационной службе.

    По их данным, вертолет рухнул в момент приземления. Двое находившихся на его борту военных получили тяжелые ранения, а затем скончались.

    В МИНУСМА подтвердили факт падения вертолета, сообщив, что жертвами ЧП стали двое граждан Нидерландов.

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