​При катастрофе вертолета погибли двое военнослужащих Миссии ООН

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Двое военнослужащих Многодисциплинарной интегрированной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) погибли во вторник близ города Гао (север страны) в результате катастрофы вертолета.

Как передает Report, об этом сообщили источники в авиационной службе.

По их данным, вертолет рухнул в момент приземления. Двое находившихся на его борту военных получили тяжелые ранения, а затем скончались.

В МИНУСМА подтвердили факт падения вертолета, сообщив, что жертвами ЧП стали двое граждан Нидерландов.