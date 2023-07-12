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При финансовой поддержке Японии в Барде реализован проект по централизованной системе отопления

При финансовой поддержке Японии в Барде реализован проект по централизованной системе отопления Состоялась презентация работ, проведенных в рамках проекта “Энергоэффективность в общественных и жилых зданиях за пределами столичной территории Азербайджана”, организованного совместно Программой Развития ООН, правительством Японии, Министерством экологи
Другие страны
12 июля 2023 г. 18:32
При финансовой поддержке Японии в Барде реализован проект по централизованной системе отопления

Состоялась презентация работ, проведенных в рамках проекта “Энергоэффективность в общественных и жилых зданиях за пределами столичной территории Азербайджана”, организованного совместно Программой Развития ООН, правительством Японии, Министерством экологии и природных ресурсов (МЭПР), Министерством науки и образования (МНО) и исполнительной властью Бардинского района.

Как сообщает Report, в рамках проекта, реализуемого Программой развития Организации Объединенных Наций при финансовой поддержке правительства Японии, с мая 2022 года восстановлены ​​системы централизованного отопления, горячего водоснабжения и наружного освещения за счет систем солнечной энергии. В том числе установлены энергосберегающие окна и классные двери в средней школе, расположенной в селе Моллалы Бардинского района, и в жилом доме, расположенном в городе Барде.

В мероприятии приняли участие посол Японии в Азербайджане Джуничи Вада, заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Рауф Гаджиев, начальник карабахского регионального Управления образования Министерства науки и образования Азербайджанской Республики Гюндуз Абдулов и заместитель главы Исполнительной власти Бардинского района Ильхам Мамедов.

В рамках мероприятия руководители приняли участие в акции по посадке деревьев, осмотрели установленную на территории школы котельную и ознакомились с выполненными работами в здании школы.

На мероприятии состоялся конкурс "Насколько хорошо я знаю Японию?". Победителям и участникам конкурса были вручены подарки и сертификаты.

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Версия на азербайджанском языке ФотоYaponiyanın maliyyə dəstəyi ilə Bərdədə mərkəzləşdirilmiş istilik sistemi üzrə layihə icra olunub

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