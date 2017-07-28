При ЧП с поездом в Барселоне пострадали 48 человек

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 48 человек пострадали в результате ЧП с пригородным поездом в Барселоне, cообщает Report со ссылкой на Haberturk.

Инцидент произошел сегодня утром на железнодорожной станции Французский вокзал.

По предварительным данным, поезд не смог остановиться и врезался в платформу.

Около 20 человек были госпитализированы, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

На место происшествия прибыли машины скорой помощи.