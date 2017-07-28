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    При ЧП с поездом в Барселоне пострадали 48 человек

    Около 20 человек были госпитализированы, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 48 человек пострадали в результате ЧП с пригородным поездом в Барселоне, cообщает Report со ссылкой на Haberturk.

    Инцидент произошел сегодня утром на железнодорожной станции Французский вокзал.

    По предварительным данным, поезд не смог остановиться и врезался в платформу.

    Около 20 человек были госпитализированы, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

    На место происшествия прибыли машины скорой помощи.

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