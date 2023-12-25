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При беспорядках в Белграде пострадали полицейские, задержаны 35 человек

При беспорядках в Белграде пострадали полицейские, задержаны 35 человек Более 35 протестующих были задержаны в Белграде. Двое полицейских, прибывших на площадь у администрации сербской столицы, получили серьезные ранения.
Другие страны
25 декабря 2023 г. 04:07
При беспорядках в Белграде пострадали полицейские, задержаны 35 человек

Более 35 протестующих были задержаны в Белграде. Двое полицейских, прибывших на площадь у администрации сербской столицы, получили серьезные ранения.

Как передает Report, об этом телеканалу TV Pink заявил президент Сербии Александар Вучич.

"У нас есть двое серьезно раненых полицейских, еще несколько с легкими или неустановленной степени тяжести травмами", - отметил он. Глава государства также подчеркнул, что на данный момент задержано более 35 протестующих, все они будут привлечены к ответственности.

По словам президента страны, протестные движения были заранее спланированы, у правительства "есть веские доказательства".

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Версия на азербайджанском языке Belqradda iğtişaşlar zamanı polislər yaralanıb, 35 nəfər saxlanılıb

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