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При авиударе по городу Барджа в Ливане погибли четверо беженцев

При авиударе по городу Барджа в Ливане погибли четверо беженцев Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС нанес удар по одному из жилых домов в городе Барджа на юге Ливана, в результате погибли четыре человека.
Другие страны
12 октября 2024 г. 18:48
При авиударе по городу Барджа в Ливане погибли четверо беженцев

Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС нанес удар по одному из жилых домов в городе Барджа на юге Ливана, в результате погибли четыре человека.

Как передает Report, об этом говорится в сводке Центра по чрезвычайным операциям при Минздраве Ливана.

Согласно информации, еще четверо мирных граждан получили ранения. Погибшие и пострадавшие являются беженцами из пограничных районов, где идут военные действия, говорится в сообщении.

По данным Центра, израильские ВВС также атаковали населенный пункт Эль-Муайсара, расположенный в регионе Фтух-Кесруан на севере Ливана, где также есть погибшие и раненые, их численность уточняется.

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