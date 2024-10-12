При авиударе по городу Барджа в Ливане погибли четверо беженцев

Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС нанес удар по одному из жилых домов в городе Барджа на юге Ливана, в результате погибли четыре человека.

Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС нанес удар по одному из жилых домов в городе Барджа на юге Ливана, в результате погибли четыре человека.

Как передает Report, об этом говорится в сводке Центра по чрезвычайным операциям при Минздраве Ливана.

Согласно информации, еще четверо мирных граждан получили ранения. Погибшие и пострадавшие являются беженцами из пограничных районов, где идут военные действия, говорится в сообщении.

По данным Центра, израильские ВВС также атаковали населенный пункт Эль-Муайсара, расположенный в регионе Фтух-Кесруан на севере Ливана, где также есть погибшие и раненые, их численность уточняется.