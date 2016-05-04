​При аварии на шахте в Китае погибли шесть человек

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере шесть человек погибли в результате взрыва газа в угольной шахте в юго-западной китайской провинции Юньнань.

Как передает Report, об этом сообщил в среду новостной портал "Сина".

Авария на шахте произошла в уезде Яньцзинь городского округа Чжаотун.

На месте ЧП развернута спасательная операция. О числе пострадавших пока не сообщается.

Полиция начала расследование причин происшествия. Несколько человек уже задержаны, их личности не раскрываются.