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При атаке США вместе с Сулеймани погибли еще четыре офицера КСИР

При атаке США вместе с Сулеймани погибли еще четыре офицера КСИР

Помимо главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, в результате удара США погибли четыре иранских офицера. Как передает Report, об этом сообщила государственная телерадиокомпания Ирана IRIB.

Как говорится в  заявлении подразделения "Кудс", их имена: бригадный генерал Хосейн Джаафари-Ния, полковник Шахруд Мозаффари-Ния, майор Хади Тареми и капитан Вахид Заманиан.
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