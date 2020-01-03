При атаке США вместе с Сулеймани погибли еще четыре офицера КСИР

При атаке США вместе с Сулеймани погибли еще четыре офицера КСИР

3 января, 2020 17:17

https://report.az/storage/news/74d357476de8eb73087ebec837c0baf7/571cdb3b-b4e0-44b5-a264-4226cb6d1cf0_292.jpg Помимо главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, в результате удара США погибли четыре иранских офицера. Как передает Report, об этом сообщила государственная телерадиокомпания Ирана IRIB. Как говорится в заявлении подразделения "Кудс", их имена: бригадный генерал Хосейн Джаафари-Ния, полковник Шахруд Мозаффари-Ния, майор Хади Тареми и капитан Вахид Заманиан. Как говорится в заявлении подразделения "Кудс", их имена: бригадный генерал Хосейн Джаафари-Ния, полковник Шахруд Мозаффари-Ния, майор Хади Тареми и капитан Вахид Заманиан.