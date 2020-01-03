При атаке США вместе с Сулеймани погибли еще четыре офицера КСИР

Помимо главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, в результате удара США погибли четыре иранских офицера. Как передает Report, об этом сообщила государственная телерадиокомпания Ирана IRIB.Как говорится в заявлении подразделения "Кудс", их имена: бригадный генерал Хосейн Джаафари-Ния, полковник Шахруд Мозаффари-Ния, майор Хади Тареми и капитан Вахид Заманиан.
При атаке США вместе с Сулеймани погибли еще четыре офицера КСИРПри атаке США вместе с Сулеймани погибли еще четыре офицера КСИР
https://report.az/storage/news/74d357476de8eb73087ebec837c0baf7/571cdb3b-b4e0-44b5-a264-4226cb6d1cf0_292.jpg
Другие новости из категории
- Премьер Израиля поддержал США после убийства иранского генерала Сулеймани 03 января, 2020 / 17:01
- Вице-спикер парламента Ирака призвал провести экстренное заседание 03 января, 2020 / 16:29
- Али Рабии: Иран ответит США на убийство Сулеймани в ближайшее время 03 января, 2020 / 15:40
- Число заболевших неизвестной формой пневмонии в Китае возросло до 44 03 января, 2020 / 15:26
- В мэрии коммуны во Франции произошла стрельба 03 января, 2020 / 15:05
- В Иране назначен новый командующий подразделения "Кудс" 03 января, 2020 / 14:54
- Тело иранского генерала Сулеймани перевозят из Ирака в Иран 03 января, 2020 / 14:11
- США призвали своих граждан немедленно покинуть Ирак 03 января, 2020 / 13:26
- Нетаньяху прервал свой визит в Грецию в связи с убийством Сулеймани 03 января, 2020 / 13:18
- МИД России: Убийство генерала Сулеймани приведет к росту напряженности в регионе 03 января, 2020 / 12:34
News DepartmentАвтор новости