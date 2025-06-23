При атаке РФ на Киев и область погибли пять человек

Россия нанесла массированный удар по Киеву и области ракетами и дронами.

Россия нанесла массированный удар по Киеву и области ракетами и дронами.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, в результате атаки погибли 5 человек, 18 получили ранения, в Шевченковском районе столицы разрушен подъезд многоэтажки.

Так, в ночь на 23 июня по Киеву и пригородам был нанесен массированный удар с применением ракет и дронов. В столице больше всего пострадал Шевченковский район. Там полностью разрушен один из подъездов жилого дома.

По данным МВД, в Киеве погибли четыре человека. Ещё десять были ранены и доставлены в больницу. Спасательные службы продолжают разбирать завалы.

В Киевской области, в городе Белая Церковь, погиб один человек. Пострадали восемь, включая двух спасателей, которые получили травмы при разборе повреждённых зданий.

Повреждены жилые дома и медицинские учреждения. Работы по ликвидации последствий продолжаются.