При атаке РФ на Киев и область погибли пять человек

Россия нанесла массированный удар по Киеву и области ракетами и дронами.
Как передает
Так, в ночь на 23 июня по Киеву и пригородам был
По данным МВД, в Киеве погибли четыре человека. Ещё десять были ранены и доставлены в больницу. Спасательные службы продолжают разбирать завалы.
В Киевской области, в городе Белая Церковь, погиб один человек. Пострадали восемь, включая двух спасателей, которые получили травмы при разборе повреждённых зданий.
Повреждены жилые дома и медицинские учреждения. Работы по ликвидации последствий продолжаются.