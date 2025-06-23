О нас

При атаке РФ на Киев и область погибли пять человек

При атаке РФ на Киев и область погибли пять человек Россия нанесла массированный удар по Киеву и области ракетами и дронами.
Другие страны
23 июня 2025 г. 09:05
При атаке РФ на Киев и область погибли пять человек

Россия нанесла массированный удар по Киеву и области ракетами и дронами.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, в результате атаки погибли 5 человек, 18 получили ранения, в Шевченковском районе столицы разрушен подъезд многоэтажки.

Так, в ночь на 23 июня по Киеву и пригородам был нанесен массированный удар с применением ракет и дронов. В столице больше всего пострадал Шевченковский район. Там полностью разрушен один из подъездов жилого дома.

По данным МВД, в Киеве погибли четыре человека. Ещё десять были ранены и доставлены в больницу. Спасательные службы продолжают разбирать завалы.

В Киевской области, в городе Белая Церковь, погиб один человек. Пострадали восемь, включая двух спасателей, которые получили травмы при разборе повреждённых зданий.

Повреждены жилые дома и медицинские учреждения. Работы по ликвидации последствий продолжаются.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке 5 killed in Russian attack on Kyiv
Версия на азербайджанском языке Rusiyanın Kiyevə hücumu nəticəsində beş nəfər həlak olub

Самое читаемое

В Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
ФотоВ Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
17 июня 2025 г. 19:40
Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
18 июня 2025 г. 23:04
Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии
Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии
19 июня 2025 г. 17:05
В Европе 14 стран договорились усилить борьбу с теневым флотом России
В Европе 14 стран договорились усилить борьбу с "теневым флотом" России
20 июня 2025 г. 19:56
МЧС провело учения в Международном аэропорту Лянкярана
ФотоМЧС провело учения в Международном аэропорту Лянкярана
21 июня 2025 г. 12:02
Между Азербайджаном и Сомали обсуждены перспективы сотрудничества
Между Азербайджаном и Сомали обсуждены перспективы сотрудничества
22 июня 2025 г. 13:10
Депутат: Азербайджан вносит вклад в формирование повестки глобальной урбанизации
Депутат: Азербайджан вносит вклад в формирование повестки глобальной урбанизации
17 июня 2025 г. 14:54
Спикер парламента Болгарии: Cтраны ОЧЭС должны сосредоточиться на снижении выбросов
Спикер парламента Болгарии: Cтраны ОЧЭС должны сосредоточиться на снижении выбросов
18 июня 2025 г. 11:14
Счетная Палата утвердила заключение по аудиту Госнефтефонда
ФотоСчетная Палата утвердила заключение по аудиту Госнефтефонда
21 июня 2025 г. 17:58
AZAL приостанавливает до конца июня полеты в Тегеран и Тель-Авив
AZAL приостанавливает до конца июня полеты в Тегеран и Тель-Авив
16 июня 2025 г. 15:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi