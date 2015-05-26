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    При атаке на общины сел в Нигерии погибли более 100 человек

    Большинство из них - женщины, дети и пожилые

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Более 100 человек погибли в результате нападения неизвестных на несколько деревень в штате Бенуэ на юго-востоке Нигерии. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило правительство страны.

    "Да, более ста человек были убиты утром в воскресенье, когда вооруженные, предположительно, пастухи фулани, некоторые из них были одеты в военную форму, атаковали общины", - заявил порталу Thisdaylive представитель правительства Джозеф Анава.

    "Сейчас идет массовое захоронение более ста жертв… Большинство из них - женщины, дети и пожилые", - сказал порталу житель одной из деревень.

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