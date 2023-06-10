При атаке боевиков на отель в столице Сомали погибли девять человек

В результате нападения боевиков на отель в столице Сомали Могадишо погибли 9 человек.

В результате нападения боевиков на отель в столице Сомали Могадишо погибли 9 человек.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает Национальное телевидение Сомали.

Местные СМИ со ссылкой на полицию сообщали о том, что боевики "Аш-Шабаб" атаковали отель Pearl Beach, где часто останавливаются чиновники и политики.

"Силы безопасности положили конец осаде отеля Pearl Beach в Могадишо, ликвидировав всех семи террористов, которые совершили налет на отель… Шесть невинных мирных жителей погибли в результате чудовищного нападения. В ходе операции также погибли трое сотрудников службы безопасности. Силовики благополучно спасли 84 человека", - передает телеканал со ссылкой на полицию.

Агентство SONNA отмечает, что пострадали 10 человек.