При атаках боевиков в провинции Идлиб погибли 17 военных Сирии

При двух массовых атаках боевиков в провинции Идлиб погибли 17 военнослужащих Сирии и ещё 42 солдата сирийской армии получили ранения. Обе атаки были отражены, уничтожены и ранены до 200 террористов.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, вечером 19 декабря террористы в составе 300 и 400 человек при поддержке бронетехники пытались прорваться в направлении населённых пунктов Синджар и Абу-Дали в провинции Идлиб.

«В ходе отражения атак террористов погибли17 военнослужащих вооружённых сил САР, 42 получили ранения. Потери боевиков террористических группировок составили до 200 человек убитыми и ранеными»,