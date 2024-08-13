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Президиум СДПГ поддержал размещение ракет США в Германии

Президиум СДПГ поддержал размещение ракет США в Германии Президиум Социал-демократической партии Германии (СДПГ) выступил в поддержку размещения американских ракет на территории ФРГ, однако предложил ограничить его Западной Германией.
Другие страны
13 августа 2024 г. 05:05
Президиум СДПГ поддержал размещение ракет США в Германии

Президиум Социал-демократической партии Германии (СДПГ) выступил в поддержку размещения американских ракет на территории ФРГ, однако предложил ограничить его Западной Германией.

Как передает Report, об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на принятый руководством партии документ.

"Как СДПГ, мы берем на себя ответственность за то, чтобы ни один ребенок, рожденный сегодня в Германии, снова не столкнулся с войной", - говорится в тексте.

"Соглашение правительства Германии под руководством СДПГ с администрацией США о размещении американских ракет большой дальности в Германии с 2026 года является важным строительным блоком. Размещение - это не конфронтационное перевооружение, а укрепление обороноспособности с помощью систем вооружения, которыми Россия располагает уже много лет", - отметили в СДПГ.

В то же время руководство социал-демократов указало, что ракеты США не должны быть размещены на территории Восточной Германии.

"Планируемое вооружение будет оснащено обычными боеголовками и размещено на существующих военных объектах США в Западной Германии. Ядерное вооружение систем не планируется", - констатировали в СДПГ. Кроме того, отмечается, что партия создаст пространство для диалога со своими членами и гражданами в ближайшие недели и месяцы. Бундестаг также будет комплексно заниматься этим вопросом после летних каникул в парламенте.

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