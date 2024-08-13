Президиум СДПГ поддержал размещение ракет США в Германии

Президиум Социал-демократической партии Германии (СДПГ) выступил в поддержку размещения американских ракет на территории ФРГ, однако предложил ограничить его Западной Германией.

Президиум Социал-демократической партии Германии (СДПГ) выступил в поддержку размещения американских ракет на территории ФРГ, однако предложил ограничить его Западной Германией.

Как передает Report , об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на принятый руководством партии документ.

"Как СДПГ, мы берем на себя ответственность за то, чтобы ни один ребенок, рожденный сегодня в Германии, снова не столкнулся с войной", - говорится в тексте.

"Соглашение правительства Германии под руководством СДПГ с администрацией США о размещении американских ракет большой дальности в Германии с 2026 года является важным строительным блоком. Размещение - это не конфронтационное перевооружение, а укрепление обороноспособности с помощью систем вооружения, которыми Россия располагает уже много лет", - отметили в СДПГ.

В то же время руководство социал-демократов указало, что ракеты США не должны быть размещены на территории Восточной Германии.

"Планируемое вооружение будет оснащено обычными боеголовками и размещено на существующих военных объектах США в Западной Германии. Ядерное вооружение систем не планируется", - констатировали в СДПГ. Кроме того, отмечается, что партия создаст пространство для диалога со своими членами и гражданами в ближайшие недели и месяцы. Бундестаг также будет комплексно заниматься этим вопросом после летних каникул в парламенте.