Президенты восьми стран выступили за скорейшее вступление Украины в ЕС

Главы Болгарии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Словении, Чехии и Эстонии выступили за скорейшее вступление Украины в Европейский союз.

Главы Болгарии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Словении, Чехии и Эстонии выступили за скорейшее вступление Украины в Европейский союз.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, свою позицию они высказали в понедельник в открытом письме, опубликованном на сайте польского лидера.

Президенты выразили "глубокую уверенность в том, что Украина заслуживает немедленной перспективы вступления в ЕС".

"Поэтому мы призываем государства - члены ЕС мобилизовать политическую поддержку на высшем уровне для Украины и дать возможность институтам ЕС предпринять шаги для немедленного предоставления Украине статуса страны - кандидата в ЕС и начала переговорного процесса. В этот критический момент мы повторяем слова нашей полной солидарности с Украиной и ее народом", - подчеркивается в письме.