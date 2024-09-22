Президенты Узбекистана и Туркменистана обсудили укрепление двусторонних отношений

Президенты Узбекистана и Туркменистана Шавкат Мирзиёев и Сердар Бердымухамедов 22 сентября провели телефонный разговор, в ходе которого были рассмотрены вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-туркменских отношений.

Президенты Узбекистана и Туркменистана Шавкат Мирзиёев и Сердар Бердымухамедов 22 сентября провели телефонный разговор, в ходе которого были рассмотрены вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-туркменских отношений.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе узбекистанского лидера.

Согласно информации, Шавкат Мирзиёев тепло поздравил президента Туркменистана с днем рождения, искренне пожелав крепкого здоровья, благополучия и больших успехов, мира и процветания братскому туркменскому народу.

Отмечается, что в ходе беседы были обсуждены вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-туркменского стратегического партнерства, а также отмечены интенсивный политический диалог и продуктивные межведомственные контакты, в том числе в рамках деятельности Межправительственной комиссии.

Стороны отметили рост объемов взаимного товарооборота, углубление кооперации в области энергетики и транспорта, межрегионального и культурно-гуманитарного обмена.

Главы государств также рассмотрели актуальные аспекты региональной повестки и график совместных мероприятий.