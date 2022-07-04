Президенты Узбекистана и Казахстана провели телефонные переговоры

В понедельник президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонные переговоры. Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.

В понедельник президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонные переговоры. Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.

Главы двух государств рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Казахстаном. Также в ходе телефонного разговора президенты уделили особое внимание практической реализации договоренностей на высшем уровне, включая продвижение проектов кооперации в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта, логистики, взаимных поставок продукции.

Кроме этого, в начале беседы Токаев полностью поддержал решительные меры, принятые Мирзиёевым, по пресечению противозаконных действий, обеспечению стабильности и устойчивого развития в Каракалпакстане.