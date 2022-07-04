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Президенты Узбекистана и Казахстана провели телефонные переговоры

Президенты Узбекистана и Казахстана провели телефонные переговоры В понедельник президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонные переговоры. Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.
Другие страны
4 июля 2022 г. 12:56
Президенты Узбекистана и Казахстана провели телефонные переговоры

В понедельник президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонные переговоры. Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.

Главы двух государств рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Казахстаном. Также в ходе телефонного разговора президенты уделили особое внимание практической реализации договоренностей на высшем уровне, включая продвижение проектов кооперации в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта, логистики, взаимных поставок продукции.

Кроме этого, в начале беседы Токаев полностью поддержал решительные меры, принятые Мирзиёевым, по пресечению противозаконных действий, обеспечению стабильности и устойчивого развития в Каракалпакстане.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistan və Qazaxıstan prezidentləri Qaraqalpaqdakı durumu müzakirə ediblər

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