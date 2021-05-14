О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президенты Туркменистана и Афганистана обсудили продвижение ряда проектов

Президенты Туркменистана и Афганистана обсудили продвижение ряда проектов Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани.
Другие страны
14 мая 2021 г. 10:56
Президенты Туркменистана и Афганистана обсудили продвижение ряда проектов

Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани.

Как сообщает Report, с удовлетворением констатировав поступательную динамику сотрудничества, президент Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что Туркменистан высоко ценит и придаёт особое значение всестороннему развитию межгосударственных отношений.

Отметив продуктивный характер установившегося партнёрства в торгово-экономической, топливно-энергетической и транспортно-коммуникационной сферах, собеседники подчеркнули, что в настоящее время при участии двух стран реализуются совместные крупные проекты в этих областях. В качестве наглядных примеров были названы строительство транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), высоковольтной линии электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан.

Особый акцент был сделан на значении транзитно-транспортного коридора "Ляпис Лазули", созданного в рамках Соглашения, подписанного между Туркменистаном, Афганистаном, Азербайджаном, Грузией и Турцией. В данном контексте президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Мохаммад Ашраф Гани выразили уверенность, что успешное воплощение в жизнь этого проекта станет весомым вкладом в развитие межрегиональных торгово-экономических отношений.

В продолжение разговора собеседники также с удовлетворением констатировали, что сегодня благодаря усилиям двух соседних государств формируются новые транспортно-энергетические коридоры, направленные на достижение устойчивого развития региона и мира.

От имени афганского народа президент Мохаммад Ашраф Гани выразил глубокую признательность туркменскому лидеру за солидарность и деятельную поддержку в стабильном развитии соседнего государства, оказываемую экономическую и гуманитарную помощь.

Обсудив перспективы развития традиционного взаимодействия, главы государств отметили наличие возможностей для наращивания сотрудничества по широкому спектру направлений.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое важное

Министр обороны посетил подразделения войск ПВО на освобожденных территориях
ФотоМинистр обороны посетил подразделения войск ПВО на освобожденных территориях
14 мая 2021 г. 10:29
Музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль» в Шуше завершился гала-концертом
ФотоМузыкальный фестиваль «Харыбюльбюль» в Шуше завершился гала-концертом
13 мая 2021 г. 19:15
Скончался генерал-полковник в отставке
Скончался генерал-полковник в отставке
13 мая 2021 г. 13:25
В Азербайджане обсуждают открытие мечетей
В Азербайджане обсуждают открытие мечетей
13 мая 2021 г. 12:37
В Шуше совершен праздничный намаз
В Шуше совершен праздничный намаз
13 мая 2021 г. 09:46
Президент Азербайджана едет в Шушу для участия в фестивале ”Хары Бюльбюль
Президент Азербайджана едет в Шушу для участия в фестивале ”Хары Бюльбюль"
12 мая 2021 г. 11:21
Завтра в Шуше будет совершен праздничный намаз
Завтра в Шуше будет совершен праздничный намаз
12 мая 2021 г. 10:55
Глава МИД Азербайджана: Отношения с Россией носят стратегический характер
Глава МИД Азербайджана: Отношения с Россией носят стратегический характер
11 мая 2021 г. 13:05
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан
11 мая 2021 г. 12:30
Лавров подверг критике Армению: Неконструктивная, недоброжелательная риторика не помогает делу
Лавров подверг критике Армению: Неконструктивная, недоброжелательная риторика не помогает делу
11 мая 2021 г. 02:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi