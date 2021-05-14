Президенты Туркменистана и Афганистана обсудили продвижение ряда проектов

Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани.

Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани.

Как сообщает Report, с удовлетворением констатировав поступательную динамику сотрудничества, президент Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что Туркменистан высоко ценит и придаёт особое значение всестороннему развитию межгосударственных отношений.

Отметив продуктивный характер установившегося партнёрства в торгово-экономической, топливно-энергетической и транспортно-коммуникационной сферах, собеседники подчеркнули, что в настоящее время при участии двух стран реализуются совместные крупные проекты в этих областях. В качестве наглядных примеров были названы строительство транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), высоковольтной линии электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан.

Особый акцент был сделан на значении транзитно-транспортного коридора "Ляпис Лазули", созданного в рамках Соглашения, подписанного между Туркменистаном, Афганистаном, Азербайджаном, Грузией и Турцией. В данном контексте президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Мохаммад Ашраф Гани выразили уверенность, что успешное воплощение в жизнь этого проекта станет весомым вкладом в развитие межрегиональных торгово-экономических отношений.

В продолжение разговора собеседники также с удовлетворением констатировали, что сегодня благодаря усилиям двух соседних государств формируются новые транспортно-энергетические коридоры, направленные на достижение устойчивого развития региона и мира.

От имени афганского народа президент Мохаммад Ашраф Гани выразил глубокую признательность туркменскому лидеру за солидарность и деятельную поддержку в стабильном развитии соседнего государства, оказываемую экономическую и гуманитарную помощь.

Обсудив перспективы развития традиционного взаимодействия, главы государств отметили наличие возможностей для наращивания сотрудничества по широкому спектру направлений.