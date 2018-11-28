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    Президенты Турции и США обсудили инцидент в Черном море

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Анадолу, в ходе разговора президенты обсудили инцидент в Керченском проливе.

    Политики также коснулись вопросов двустороннего сотрудничества и договорились о встрече на саммите G20 в Буэнос-Айресе.

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