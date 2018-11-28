Президенты Турции и США обсудили инцидент в Черном море

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Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.
Как передает Report со ссылкой на агентство Анадолу, в ходе разговора президенты обсудили инцидент в Керченском проливе.
Политики также коснулись вопросов двустороннего сотрудничества и договорились о встрече на саммите G20 в Буэнос-Айресе.
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