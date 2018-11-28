Президенты Турции и США обсудили инцидент в Черном море

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.

Как передает Report со ссылкой на агентство Анадолу, в ходе разговора президенты обсудили инцидент в Керченском проливе.

Политики также коснулись вопросов двустороннего сотрудничества и договорились о встрече на саммите G20 в Буэнос-Айресе.