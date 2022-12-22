Президенты США и Украины встретились в Белом доме - ВИДЕО

В Белом доме состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джозефа Байдена.
Как передает Report, это первый зарубежный визит главы Украинского государства с начала войны.
Президент Украины также выступит на совместном заседании обеих палат американского Конгресса.
В начале встречи в Овальном кабинете президент Зеленский вручил президенту Байдену награду, которую получил капитан батареи HIMARS по имени Павло. Зеленский также выразил "глубокую признательность" за поддержку США и лидерство Байдена.