Президенты США и Украины встретились в Белом доме - ВИДЕО

В Белом доме состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джозефа Байдена.

В Белом доме состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джозефа Байдена.

Как передает Report , это первый зарубежный визит главы Украинского государства с начала войны.

Президент Украины также выступит на совместном заседании обеих палат американского Конгресса.