Президенты США и Украины провели телефонный разговор

Президент США Джозеф Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
Как передает Report, об этом сообщается в Twitter президента Украины.
Зеленский написал, что провел прекрасный разговор с Джозефом Байденом.
"Поблагодарил за непреклонную поддержку США украинского народа - в сфере безопасности и финансов. Мы обсудили дальнейшие шаги Украины на пути к победе над агрессором и важность привлечения России к ответственности за военные преступления", - отметил он.
До этого времени лидеры двух государств созванивались 15 июня.