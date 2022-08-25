Президенты США и Украины провели телефонный разговор

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский сегодня созвонились. До этого времени лидеры двух государств проводили телефонный разговор 15 июня.

Президент США Джозеф Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор.

Как передает Report, об этом сообщается в Twitter президента Украины.

Зеленский написал, что провел прекрасный разговор с Джозефом Байденом.

"Поблагодарил за непреклонную поддержку США украинского народа - в сфере безопасности и финансов. Мы обсудили дальнейшие шаги Украины на пути к победе над агрессором и важность привлечения России к ответственности за военные преступления", - отметил он.

До этого времени лидеры двух государств созванивались 15 июня.