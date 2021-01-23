Президенты США и Мексики обсудили вопросы по миграции

"Все указывает на то, что отношения будут хорошими на благо наших народов и наций", - написал президент Мексики в Twitter

Президенты Мексики и США Андрес Мануэль Лопес Обрадор и Джозеф Байден в ходе первого разговора обсудили миграцию и борьбу с COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом написал в Twitter Андрес Мануэль.

"Мы поговорили с президентом Байденом, дружески и уважительно. Обсудили вопросы, связанные с миграцией, COVID-19 и сотрудничеством для развития и благополучия. Все указывает на то, что отношения будут хорошими на благо наших народов и наций", - написал политик.

Ранее Байден в числе своих первых указов отменил ограничения, введенные его предшественником Дональдом Трампом в отношении мигрантов на южной границе страны. Администрация Трампа ужесточала правила доступа в страну для мигрантов, а также возвела на большей части границы с Мексикой стену, чтобы препятствовать нелегальному проникновению на территорию США.