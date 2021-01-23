О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президенты США и Мексики обсудили вопросы по миграции

Президенты США и Мексики обсудили вопросы по миграции "Все указывает на то, что отношения будут хорошими на благо наших народов и наций", - написал президент Мексики в Twitter
Другие страны
23 января 2021 г. 09:21
Президенты США и Мексики обсудили вопросы по миграции

Президенты Мексики и США Андрес Мануэль Лопес Обрадор и Джозеф Байден в ходе первого разговора обсудили миграцию и борьбу с COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом написал в Twitter Андрес Мануэль.

"Мы поговорили с президентом Байденом, дружески и уважительно. Обсудили вопросы, связанные с миграцией, COVID-19 и сотрудничеством для развития и благополучия. Все указывает на то, что отношения будут хорошими на благо наших народов и наций", - написал политик.

Ранее Байден в числе своих первых указов отменил ограничения, введенные его предшественником Дональдом Трампом в отношении мигрантов на южной границе страны. Администрация Трампа ужесточала правила доступа в страну для мигрантов, а также возвела на большей части границы с Мексикой стену, чтобы препятствовать нелегальному проникновению на территорию США.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое важное

В Азербайджане 344 транспортных средства находятся в розыске
В Азербайджане 344 транспортных средства находятся в розыске
22 января 2021 г. 17:21
В Шуше откроется региональный центр омбудсмена
В Шуше откроется региональный центр омбудсмена
22 января 2021 г. 15:45
В Азербайджане втрое сокращается пошлина за нотариальное заверение документов 
В Азербайджане втрое сокращается пошлина за нотариальное заверение документов 
22 января 2021 г. 15:39
При несогласии гражданина выписавший штраф чиновник будет оштрафован
При несогласии гражданина выписавший штраф чиновник будет оштрафован
22 января 2021 г. 13:20
Решение о возобновлении очных занятий в вузах будет принято позднее
Решение о возобновлении очных занятий в вузах будет принято позднее
22 января 2021 г. 12:51
Сотрудник Агентства по разминированию подорвался на мине в Джабраиле
Сотрудник Агентства по разминированию подорвался на мине в Джабраиле
22 января 2021 г. 12:21
Кабмин: Школы в Азербайджане откроются 1 февраля
Кабмин: Школы в Азербайджане откроются 1 февраля
22 января 2021 г. 12:06
Президент: Все документы и договоренности между Туркменистаном и Азербайджаном выполняются
Президент: Все документы и договоренности между Туркменистаном и Азербайджаном выполняются
21 января 2021 г. 20:15
Бердымухамедов: Совместная работа на месторождении Достлуг будет успешной и эффективной
Бердымухамедов: Совместная работа на месторождении "Достлуг" будет успешной и эффективной
21 января 2021 г. 14:43
Президент Азербайджана: Сегодняшний документ я бы назвал историческим
Президент Азербайджана: Сегодняшний документ я бы назвал историческим
21 января 2021 г. 14:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi