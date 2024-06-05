Президенты США и Мексики договорились продолжить сотрудничество по вопросам миграции

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и его американский коллега Джо Байден в телефонном разговоре условились продолжить сотрудничество между странами по вопросам миграции.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и его американский коллега Джо Байден в телефонном разговоре условились продолжить сотрудничество между странами по вопросам миграции.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении мексиканского МИД.

"Президенты договорились продолжать тесное сотрудничество между странами с целью управления миграционными потоками в регионе, а также активизировать действия по устранению структурных причин миграции в Латинской Америке и Карибском бассейне", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве об итогах состоявшегося во вторник телефонного разговора.

Там добавили, что Джо Байден положительно оценил "демократические и мирные выборы, в ходе которых мексиканский народ избрал первую женщину-президента".