Президенты США и Израиля обсудили Иран и Россию

Президент США Джо Байден во время встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом обсудили Иран и Россию.

Президент США Джо Байден во время встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом обсудили Иран и Россию.

Как передает Report , об этом сообщает Белый дом.

Согласно информации, стороны проконсультировались по ключевым вопросам, представляющим взаимный интерес, включая усиление координации с целью предотвращения приобретения Ираном ядерного оружия и растущее оборонное партнерство этой страны с Россией.

Отмечается, что Байден подтвердил свою "приверженность сохранению пути урегулирования израильско-палестинского конфликта путем переговоров на основе сосуществования двух государств", а также "обеспечению израильтянам и палестинцам равных условий свободы, процветания и безопасности".

"Президент подчеркнул необходимость принятия дополнительных мер по улучшению безопасности и экономической ситуации на Западном берегу и предотвращению террористических актов", - заявили в администрации американского лидера.

Лидеры также обсудили текущее сотрудничество по разработке технологических решений для преодоления общих глобальных проблем, таких как изменение климата, пандемия и отсутствие продовольственной безопасности.