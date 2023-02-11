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Президенты США и Бразилии поддержали идею реформирования Совбеза ООН

Президенты США и Бразилии поддержали идею реформирования Совбеза ООН Президент США Джо Байден и его бразильский коллега Луис Инасиу Лула да Силва выступили в поддержку идеи реформирования Совета Безопасности (СБ) ООН.
Другие страны
11 февраля 2023 г. 09:08
Президенты США и Бразилии поддержали идею реформирования Совбеза ООН

Президент США Джо Байден и его бразильский коллега Луис Инасиу Лула да Силва выступили в поддержку идеи реформирования Совета Безопасности (СБ) ООН.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома по итогам встречи лидеров двух стран в Вашингтоне.

"Лидеры заявили о намерении работать сообща с целью проведения содержательной реформы Совета Безопасности ООН", - указывается в документе. Президенты США и Бразилии выступили за "расширение состава [Совбеза ООН] за счет предоставления мест постоянных членов странам Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна". Предполагается, что за счет этого будут "расширены возможности [СБ ООН] по эффективному реагированию на наиболее актуальные вопросы, касающиеся мира и безопасности".

Ранее председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши заявил, что выступает за реформирование Совбеза ООН, чтобы этот институт был более представительным и эффективным.

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