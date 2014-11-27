Президенты России и Украины провели телефонный разговор

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между президентом Украины Петром Порошенко и президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кремля, в ходе беседы были обсуждены двусторонние отношения и ситуация на юго-востоке Украины.

Согласно информации ряда украинских СМИ, что в ходе телефонного разговора В.Путин угрожал П.Порошенко. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг эту информацию, назвав ее вымыслом.