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    Президенты России и Украины провели телефонный разговор

    Были обсуждены двусторонние отношения и ситуация на юго-востоке Украины

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между президентом Украины Петром Порошенко и президентом России Владимиром Путиным.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кремля, в ходе беседы были обсуждены двусторонние отношения и ситуация на юго-востоке Украины.

    Согласно информации ряда украинских СМИ, что в ходе телефонного разговора В.Путин угрожал П.Порошенко. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг эту информацию, назвав ее вымыслом.

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