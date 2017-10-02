Главы России и Туркменистана подписали договор о стратегическом партнерстве

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Президенты России и Туркменистана Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов подписали договор между двумя государствами о стратегическом партнерстве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по итогам состоявшихся переговоров между лидерами двух стран было подписано еще 14 совместных документов.

В частности, подписаны межправительственные соглашения в области сотрудничества АПК, промышленности, о взаимном учреждении представительств компетентных органов в сфере миграции, а также соглашения о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ, о сотрудничестве в области спорта, в области туризма, в области здравоохранения.

По итогам переговоров между президентами России и Туркмении было подписано совместное заявление глав двух государств.