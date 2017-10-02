 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Главы России и Туркменистана подписали договор о стратегическом партнерстве

    По итогам состоявшихся переговоров между лидерами двух стран было подписано еще 14 совместных документов

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Президенты России и Туркменистана Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов подписали договор между двумя государствами о стратегическом партнерстве.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по итогам состоявшихся переговоров между лидерами двух стран было подписано еще 14 совместных документов.

    В частности, подписаны межправительственные соглашения в области сотрудничества АПК, промышленности, о взаимном учреждении представительств компетентных органов в сфере миграции, а также соглашения о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ, о сотрудничестве в области спорта, в области туризма, в области здравоохранения.

    По итогам переговоров между президентами России и Туркмении было подписано совместное заявление глав двух государств.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi