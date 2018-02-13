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    Президенты России и США поговорили о проблемах

    Президенты обсудили вопросы, вызывающие взаимную обеспокоенность

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин во время телефонного разговора в понедельник обсудили вопросы, вызывающие взаимную обеспокоенность.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

    "Президенты обсудили другие темы, вызывающие общую обеспокоенность, президент Трамп подтвердил важность принятия дальнейших шагов, направленных на денуклеаризацию Северной Кореи", - отметила пресс-служба.

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