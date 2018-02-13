Президенты России и США поговорили о проблемах

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин во время телефонного разговора в понедельник обсудили вопросы, вызывающие взаимную обеспокоенность.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президенты обсудили другие темы, вызывающие общую обеспокоенность, президент Трамп подтвердил важность принятия дальнейших шагов, направленных на денуклеаризацию Северной Кореи", - отметила пресс-служба.