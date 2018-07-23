Президенты России и Казахстана обсудили подготовку к Каспийскому саммиту

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Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев по телефону обсудили взаимодействие в рамках ЕврАзЭС и ход подготовки к Каспийскому саммиту, сообщает Report со ссылкой на сайт Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым…. Обсуждены некоторые вопросы дальнейшего развития взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, а также ход подготовки к предстоящему в августе в Актау пятому Каспийскому саммиту", - говорится в сообщении.

Лидеры также обменялись мнениями по ряду актуальных тем международной повестки дня.