Президенты России и США могут встретиться на саммите G-20

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ У президентов России и США будет возможность так или иначе встретиться на саммите "большой двадцатки" в Гамбурге.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона готова провести эту встречу в формате, удобном американским коллегам.

"Так или иначе, они будут вместе находиться на одном мероприятии в одном городе в одно время и так или иначе возможность встречи будет. В какой протокольной форме состоится эта встреча, я думаю, безусловно, российская сторона будет готова на ту форму встречи, которая будет удобна для американцев или наоборот", - подчеркнул Песков.