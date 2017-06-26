 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президенты России и США могут встретиться на саммите G-20

    Дмитрий Песков: Российская сторона готова провести эту встречу в формате, удобном американским коллегам

    Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ У президентов России и США будет возможность так или иначе встретиться на саммите "большой двадцатки" в Гамбурге.

    Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По его словам, российская сторона готова провести эту встречу в формате, удобном американским коллегам.

    "Так или иначе, они будут вместе находиться на одном мероприятии в одном городе в одно время и так или иначе возможность встречи будет. В какой протокольной форме состоится эта встреча, я думаю, безусловно, российская сторона будет готова на ту форму встречи, которая будет удобна для американцев или наоборот", - подчеркнул Песков.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi