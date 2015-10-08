Президенты РФ и Египта обсудили по телефону события на Ближнем Востоке

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ События на Ближнем Востоке и развитие двусторонних отношений между Москвой и Каиром стали главными темами телефонного разговора президентов Египта и России Абделя Фаттаха ас-Сиси и Владимира Путина, состоявшегося в среду.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает канцелярия египетского лидера.

В обнародованном в четверг заявлении отмечается, что главы государств поговорили о "путях дальнейшего продвижения двусторонних отношений на фоне уже достигнутого в различных областях прогресса". Другой темой беседы стали последние события на Ближнем Востоке.

"Президент ас-Сиси подчеркнул важность скорейшего достижения политического урегулирования кризисов в регионе, с тем чтобы в нем установилась безопасность и стабильность", - приводится в тексте заявления для прессы.

По словам египетского президента, ближневосточный регион на данный момент стоит перед рядом вызовов, в том числе перед терроризмом. По утверждению ас-Сиси, противодействие этой угрозе нуждается в комплексном решении, согласованных и скоординированных усилиях международного сообщества.