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Президенты Польши и США встретились с двухчасовой задержкой

Президенты Польши и США встретились с двухчасовой задержкой Президенты Польши и США Анджей Дуда и Джо Байден встретились в Жешуве недалеко от польско-украинской границы с более чем двухчасовым опозданием из-за аварийной посадки самолета польского лидера в Варшаве.
Другие страны
25 марта 2022 г. 21:23
Президенты Польши и США встретились с двухчасовой задержкой

Президенты Польши и США Анджей Дуда и Джо Байден встретились в Жешуве недалеко от польско-украинской границы с более чем двухчасовым опозданием из-за аварийной посадки самолета польского лидера в Варшаве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, кадры встречи двух лидеров транслировало в пятницу Польское телевидение.

Церемония приветствия в Польше американского президента состоялась не на площадке аэропорта, как планировалось, а перед встречей с представителями гуманитарных организаций, которые помогают беженцам с Украины.

Байден оставался в своем самолете Air Force One около 40 минут после приземления, после чего спустился по трапу и поприветствовал ожидавших его представителей польского руководства и вооруженных сил. Затем он сел в свой автомобиль и покинул аэропорт за несколько минут до приземления самолета с президентом Польши.

После президент США встретился с американскими солдатами из 82-й воздушно-десантной дивизии, которые несут службу в Польше и дислоцированы в Жешуве, пообщался с отдельными военнослужащими и поблагодарил их за службу в этом регионе. Байден также посетил солдатскую столовую, где его угостили пиццей.

Президент Дуда после прибытия в Жешув также сначала встретился с солдатами - военнослужащими польской 18-й механизированной дивизии, которые несут службу на юго-востоке страны.

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Версия на азербайджанском языке Polşa və ABŞ prezidentləri iki saat gecikmə ilə görüşüblər

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