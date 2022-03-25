Президенты Польши и США встретились с двухчасовой задержкой

Президенты Польши и США Анджей Дуда и Джо Байден встретились в Жешуве недалеко от польско-украинской границы с более чем двухчасовым опозданием из-за аварийной посадки самолета польского лидера в Варшаве.

Президенты Польши и США Анджей Дуда и Джо Байден встретились в Жешуве недалеко от польско-украинской границы с более чем двухчасовым опозданием из-за аварийной посадки самолета польского лидера в Варшаве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, кадры встречи двух лидеров транслировало в пятницу Польское телевидение.

Церемония приветствия в Польше американского президента состоялась не на площадке аэропорта, как планировалось, а перед встречей с представителями гуманитарных организаций, которые помогают беженцам с Украины.

Байден оставался в своем самолете Air Force One около 40 минут после приземления, после чего спустился по трапу и поприветствовал ожидавших его представителей польского руководства и вооруженных сил. Затем он сел в свой автомобиль и покинул аэропорт за несколько минут до приземления самолета с президентом Польши.

После президент США встретился с американскими солдатами из 82-й воздушно-десантной дивизии, которые несут службу в Польше и дислоцированы в Жешуве, пообщался с отдельными военнослужащими и поблагодарил их за службу в этом регионе. Байден также посетил солдатскую столовую, где его угостили пиццей.

Президент Дуда после прибытия в Жешув также сначала встретился с солдатами - военнослужащими польской 18-й механизированной дивизии, которые несут службу на юго-востоке страны.