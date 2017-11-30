Президенты Кыргызстана и Казахстана договорились о создании дорожной карты сотрудничества

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретился с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым на полях саммита стран ОДКБ, передает Report со ссылкой на 24.kg.

Президенты обсудили перспективы двусторонних отношений, в том числе вопросы по урегулированию ситуации на кыргызско-казахской границе.

Н.Назарбаев в ходе совместной пресс-конференции по итогам встречи отметил, что все в курсе причины ситуации на границе двух стран.

"Поэтому мы пришли к такому решению: есть дорожная карта, которую составили правительства наших стран, мы ее рассмотрели. Рабочие группы двух стран обсудят и подпишут эту дорожную карту", - сообщил журналистам президент Казахстана.

Он отметил, что принято решение установить контроль на границе и со стороны Казахстана, и со стороны Кыргызстана.

Н.Назарбаев также подчеркнул, что он пригласил С.Жээнбекова с официальным визитом в Казахстан.

В свою очередь С.Жээнбеков заявил, что все задачи и вопросы двустороннего сотрудничества будут решены в рамках обговоренных сроков.

"Правительства двух стран должны доработать дорожную карту по урегулированию ряда вопросов взаимодействия в течение декабря. Тогда многие проблемы будут решены, потому что они вполне решаемы", - подчеркнул президент Кыргызстана.