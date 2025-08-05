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Президенты Казахстана и Туркменистана обсудили сотрудничество в транзитно-транспортной сфере 

Президенты Казахстана и Туркменистана обсудили сотрудничество в транзитно-транспортной сфере  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым на полях третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.
Другие страны
5 августа 2025 г. 17:44
Президенты Казахстана и Туркменистана обсудили сотрудничество в транзитно-транспортной сфере 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым на полях третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду, в ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и транзитно-транспортной сферах.

Президенты вновь подтвердили приверженность курсу на всестороннее развитие стратегического партнерства Казахстана и Туркменистана.

Напомним, что с 5 по 8 августа в Авазе (Туркменистан) проходит третья Конференция ООН по развивающимся странам, не имеющих выхода к морю.

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