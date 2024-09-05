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Президенты Израиля и Германии созвонились из-за стрельбы в Мюнхене

Президенты Израиля и Германии созвонились из-за стрельбы в Мюнхене Президент Израиля Ицхак Герцог провел телефонный разговор с коллегой из Германии Франком-Вальтером Штайнмайером после инцидента со стрельбой у здания израильского генконсульства в Мюнхене.
Другие страны
5 сентября 2024 г. 14:34
Президенты Израиля и Германии созвонились из-за стрельбы в Мюнхене

Президент Израиля Ицхак Герцог провел телефонный разговор с коллегой из Германии Франком-Вальтером Штайнмайером после инцидента со стрельбой у здания израильского генконсульства в Мюнхене.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом написал Герцог в соцсети "X".

Он поблагодарил германского президента за быструю реакцию правоохранительных органов на действия злоумышленника и вместе с собеседником осудил эту атаку.

"Я поговорил сейчас с президентом Германии, моим дорогим другом Франком-Вальтером Штайнмайером. Мы вместе выразили наше общее осуждение и ужас по поводу террористической атаки, совершенной этим утром рядом с израильским консульством в Мюнхене. В день, когда наши братья и сестры должны были почтить память наших отважных атлетов, убитых террористами 52 года назад, пришел исполненный ненависти террорист и снова попытался убить невинных людей", - отметил он.

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Версия на английском языке Munich shooting sparks urgent call between Israel and Germany presidents

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