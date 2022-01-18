Президенты Финляндии и США обсудили Украину

Ситуацию на границах Украины, безопасность в Европе и возможности поиска решений обсудили по телефону президенты Финляндии и США Саули Ниинистё и Джозеф Байден.

Ситуацию на границах Украины, безопасность в Европе и возможности поиска решений обсудили по телефону президенты Финляндии и США Саули Ниинистё и Джозеф Байден.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявляет канцелярия финского главы.

Переговоры состоялись по инициативе США.

"Президенты продолжили свою предыдущую дискуссию, которая состоялась 13 декабря 2021 года. В ходе продолжительной беседы президенты обсудили ситуацию с европейской безопасностью, серьезную напряженность на границах Украины и возможности поиска решений", - говорится в сообщении.