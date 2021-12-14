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Президенты Финляндии и США обсудили Украину

Президенты Финляндии и США обсудили Украину Президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил ситуацию вокруг Украины с главой Белого дома Джозефом Байденом, а на сегодня планируется разговор финского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным.
Другие страны
14 декабря 2021 г. 02:22
Президенты Финляндии и США обсудили Украину
Саули Ниинистё

Президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил ситуацию вокруг Украины с главой Белого дома Джозефом Байденом, а на сегодня планируется разговор финского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия главы финского государства.

"Основной темой беседы с Байденом была вызывающее беспокойство ситуация на границах Украины. Президенты посчитали важным взаимодействовать, чтобы найти дипломатический выход из напряженной ситуации", - говорится в заявлении.

"Во вторник, 14 декабря, президент Ниинистё должен будет провести телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным", - отметили в канцелярии.

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Версия на азербайджанском языке Finlandiya və ABŞ prezidentləri Ukraynanı müzakirə ediblər

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