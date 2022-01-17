Президенты Финляндии и Франции обсудили Украину

Президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном ситуацию вокруг Украины и указал на важность диалога с Россией.

Президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном ситуацию вокруг Украины и указал на важность диалога с Россией.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила канцелярия финского лидера.

"Президенты обсудили текущую ситуацию на границах Украины и ситуацию с безопасностью Европы. Оба подчеркнули важность диалога с Россией. Необходимо, чтобы голос Европы был ясно слышен в ходе дебатов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что президент Финляндии также поддержал деятельность Макрона в свете председательства Франции в Евросоюзе. Кроме того, лидеры обсудили сотрудничество в сфере безопасности в рамках ЕС и "тесные отношения" с США.