Президенты девяти стран НАТО призвали увеличить военную помощь Украине

Президенты девяти стран Европы в воскресенье, 2 октября, призвали членов НАТО "существенно увеличить" военную помощь Украине.

Президенты девяти стран Европы призвали членов НАТО "существенно увеличить" военную помощь Украине.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина .



"Мы твердо поддерживаем решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году относительно будущего членства Украины. Мы поддерживаем Украину в ее защите от российского вторжения, требуем от России немедленного ухода со всех оккупированных территорий и призываем всех союзников существенно увеличить свою военную помощь Украине", - говорится в заявлении.

По их словам, они никогда не признают попытки РФ аннексировать территорию Украины.

"Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы не признаем и никогда не признаем попыток России аннексировать какие-либо украинские территории", - подчеркивается в документе.

Под заявлением подписались: президенты Польши Анджей Дуда, Чехии Милош Земан, Эстонии Алар Карис, Латвии Эгилс Левитс, Литвы Гитанас Науседа, Северной Македонии Стево Пендаровский, Черногории Мило Джуканович, Румынии Клаус Йоханнис, Словакии Зузана Чапутова.