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Президенты Афганистана и США провели телефонный разговор

Президенты Афганистана и США провели телефонный разговор Ашраф Гани, президент Афганистана, в пятницу вечером провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом.
Другие страны
23 июля 2021 г. 23:51
Президенты Афганистана и США провели телефонный разговор
Ашраф Гани и Джо Байден

Ашраф Гани, президент Афганистана, в пятницу вечером провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в ходе разговора которого лидеры обсудили поддержку афганской армии со стороны США.

"Сегодня вечером я поговорил по телефону с президентом Байденом... Он заверил меня, что поддержка вооруженных сил Афганистана будет продолжена", - написал Гани на своей странице в Twitter. По его словам, лидеры также обсудили сотрудничество двух государств, экономическую и дипломатическую поддержку афганского правительства и вооруженных сил, а также важность "сохранения достижений последних 20 лет".

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