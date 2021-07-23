Президенты Афганистана и США провели телефонный разговор

Ашраф Гани, президент Афганистана, в пятницу вечером провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом.

Ашраф Гани, президент Афганистана, в пятницу вечером провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в ходе разговора которого лидеры обсудили поддержку афганской армии со стороны США.

"Сегодня вечером я поговорил по телефону с президентом Байденом... Он заверил меня, что поддержка вооруженных сил Афганистана будет продолжена", - написал Гани на своей странице в Twitter. По его словам, лидеры также обсудили сотрудничество двух государств, экономическую и дипломатическую поддержку афганского правительства и вооруженных сил, а также важность "сохранения достижений последних 20 лет".