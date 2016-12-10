 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президенту Колумбии вручена Нобелевская премия мира

    Хуан Мануэль Сантос получил премию за то, что положил конец гражданской войне в Колумбии

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу вручена Нобелевская премия мира за 2016 год.

    Как сообщает Report, церемония вручения премии прошла в здании ратуши норвежской столицы.

    На церемонии присутствовали норвежская королевская семья и члены правительства страны.

    Отметим, что Норвежский нобелевский комитет объявил Х.М.Сантоса лауреатом премии мира 7 октября. Глава государства удостоился награды за решительные усилия, направленные на то, чтобы положить конец более чем 50-летней гражданской войне в стране. С 1964 года конфликт правительства Колумбии с повстанцами ФАРК, которые США и ЕС признают террористической организацией, унес жизни 220 тысяч колумбийцев и вынудил 6 млн. человек покинуть свои дома.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi