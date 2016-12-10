Президенту Колумбии вручена Нобелевская премия мира

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу вручена Нобелевская премия мира за 2016 год.

Как сообщает Report, церемония вручения премии прошла в здании ратуши норвежской столицы.

На церемонии присутствовали норвежская королевская семья и члены правительства страны.

Отметим, что Норвежский нобелевский комитет объявил Х.М.Сантоса лауреатом премии мира 7 октября. Глава государства удостоился награды за решительные усилия, направленные на то, чтобы положить конец более чем 50-летней гражданской войне в стране. С 1964 года конфликт правительства Колумбии с повстанцами ФАРК, которые США и ЕС признают террористической организацией, унес жизни 220 тысяч колумбийцев и вынудил 6 млн. человек покинуть свои дома.