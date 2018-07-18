Президенту Финляндии провели медицинскую операцию

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Президент Финляндии Саули Ниинисте, который в понедельник принимал в Хельсинки саммит Россия – США, был прооперирован в больнице Йорви.

Как передает Report, в канцелярии главы государства отметили, что это была плановая небольшая хирургическая операция. Там добавили, что она прошла успешно, а лидер Финляндии уже вернулся домой.

Период выздоровления должен продлиться неделю. Президенту Финляндии противопоказаны поездки и путешествия, но заниматься повседневными обязанностями он сможет и в выздоровительный период.