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Президенту Аргентины сделали операцию

Президенту Аргентины сделали операцию Президенту Аргентины Альберто Фернандесу сделали операцию на грыже в поясничном отделе.
Другие страны
17 марта 2023 г. 07:08
Президенту Аргентины сделали операцию

Президенту Аргентины Альберто Фернандесу сделали операцию на грыже в поясничном отделе.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявляет команда медиков главы государства.

"Сообщаем, что сегодня президенту была сделана блокада из-за грыжи в поясничной области. Президент уже направился в резиденцию, где он продолжит находиться под соответствующим контролем", - указано в заявлении.

63-летнему политику сделали укол обезболивающего после того, как в среду при медицинском осмотре у него обнаружили грыжу. Несмотря на боли, аргентинский президент продолжил работу в своей резиденции.

На прошедшем в 2022 году саммите G20 в ноябре у Фернандеса также был диагностирован эрозивный гастрит.

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