Президенту Аргентины предъявили иск за сомнения в официальной статистике

Юрист Валерия Каррерас предъявила президенту Аргентины Альберто Фернандесу иск, обвинив его в неисполнении служебных обязанностей, после того, как он подверг сомнению официальные данные об уровне бедности.

Юрист Валерия Каррерас предъявила президенту Аргентины Альберто Фернандесу иск, обвинив его в неисполнении служебных обязанностей, после того, как он подверг сомнению официальные данные об уровне бедности.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал A24.

"Зная или только подозревая об определенных манипуляциях с данными, предоставленными институтом статистики и переписи, президент не принял мер для исправления ситуации, не подал соответствующую жалобу и не проверил обоснованность своих заявлений. Без сомнения, налицо неисполнение обязанностей государственного служащего - бездействие", - приводит телеканал выдержку из иска Каррерас.

Юрист из окружения вице-президента Кристины Фернандес де Киршнер также попросила запретить главе государства, срок полномочий которого завершается 10 декабря, покидать Аргентину. Фернандес сообщал ранее о намерении преподавать в Испании.

Отметим, что 3 декабря в интервью агентству Noticias Argentinas президент выразил мнение, что уровень бедности в стране подсчитывается неверно. По его словам, в Аргентине произошел бы социальный взрыв, если бы число граждан, живущих за чертой бедности, действительно составляло 40%.