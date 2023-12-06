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Президенту Аргентины предъявили иск за сомнения в официальной статистике

Президенту Аргентины предъявили иск за сомнения в официальной статистике Юрист Валерия Каррерас предъявила президенту Аргентины Альберто Фернандесу иск, обвинив его в неисполнении служебных обязанностей, после того, как он подверг сомнению официальные данные об уровне бедности.
Другие страны
6 декабря 2023 г. 05:44
Президенту Аргентины предъявили иск за сомнения в официальной статистике

Юрист Валерия Каррерас предъявила президенту Аргентины Альберто Фернандесу иск, обвинив его в неисполнении служебных обязанностей, после того, как он подверг сомнению официальные данные об уровне бедности.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал A24.

"Зная или только подозревая об определенных манипуляциях с данными, предоставленными институтом статистики и переписи, президент не принял мер для исправления ситуации, не подал соответствующую жалобу и не проверил обоснованность своих заявлений. Без сомнения, налицо неисполнение обязанностей государственного служащего - бездействие", - приводит телеканал выдержку из иска Каррерас.

Юрист из окружения вице-президента Кристины Фернандес де Киршнер также попросила запретить главе государства, срок полномочий которого завершается 10 декабря, покидать Аргентину. Фернандес сообщал ранее о намерении преподавать в Испании.

Отметим, что 3 декабря в интервью агентству Noticias Argentinas президент выразил мнение, что уровень бедности в стране подсчитывается неверно. По его словам, в Аргентине произошел бы социальный взрыв, если бы число граждан, живущих за чертой бедности, действительно составляло 40%.

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Версия на азербайджанском языке Argentina Prezidenti rəsmi statistikaya şübhə etdiyinə görə məhkəməyə verilib

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