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    ​Президенту Аргентины предъявлено обвинение по делу о теракте

    Речь идет о деле, которое расследовал прокурор Альберто Нисман, найденный позднее мертвым в своей квартире

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Президенту Аргентины Кристине Фернандес де Киршнер предъявлены официальные обвинения по делу о теракте 1994 года.

    Как передает Report, прокурор Жерардо Поллисита в 61-страничном иске обратился к федеральному суду с просьбой о проведении расследования роли президента в сокрытии фактов по делу о теракте 20-летней давности и ее тайном сговоре с иранскими спецслужбами.

    Как пишет газета La Nacion, Поллисита ведет дело федерального прокурора Аргентины Альберто Нисмана, которого нашли мертвым в своей квартире 19 января.

    Наряду с главой государства, обвинения предъявлены главе МИД Эктору Тимерману, депутату правящей партии Андресу Ларроку, активисту Луи д'Элиа и лидеру националистической политической организации Квербахо Фернандо Эстече.

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